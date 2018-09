Colantuono cambia la Salernitana: a Lecce possibili novità nell’undici

di Enrico Vitolo

Pronta per il secondo esame della stagione. Dopo il buon pari ottenuto all’esordio contro il Palermo, ora per la Salernitana è il momento di ottenere un buon voto anche al termine della gara di Lecce contro i giallorossi di Liverani. Per la trasferta pugliese Stefano Colantuono si affiderà nuovamente al 3-5-2, ma rispetto alla prima in campionato potrebbe esserci delle novità nell’undici che scenderà in campo dal primo minuto. Se in difesa sembra tutto già stabilito, davanti a Micai spazio al terzetto Perticone-Schiavi-Migliorini, a centrocampo le novità potrebbero riguardare Di Gennaro e Vitale che si avvicenderanno con Di Tacchio e Pucino. In attacco, invece, sembra tutto pronto per il debutto dal primo minuto di Jallow, il gambiano prenderà il posto di Vuletich e si affiancherà così a Djuric. In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, Colantuono ha convocato 24 calciatori per Lecce: oltre a Vitale rientra anche Gigliotti, mentre sono rimasti a casa Bellomo e Orlando.

