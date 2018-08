Lecce-Salernitana, prevendita per i soli residenti in Campania

di Enrico Vitolo

Questa mattina, dopo l’inattesa sospensione dei giorni scorsi, è ufficialmente ripartita la prevendita per la gara di domenica sera tra Lecce e Salernitana in programma allo stadio Via del Mare alle ore 21. Il Gos ha stabilito che i tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati soltanto dai residenti in Campania (il pericolo della Questura era infatti la possibile presenza di sostenitori del Bari), ma allo stesso tempo è tornato sui suoi passi consentendo anche ai non possessori della tessera del tifoso di poter acquistare il proprio biglietto per la gara di domenica. Quest’ultimi sono in vendita sul sito vivaticket.com e anche presso le ricevitorie abilitate.



Dopo la vendita dei primi 300 biglietti ad inizio settimana, è facile intuire che nelle prossime ore i supporters granata polverizzeranno anche i restanti 900.

