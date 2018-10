Tegola per la Salernitana: lesione di primo grado per Perticone

di Enrico Vitolo

Non arrivano buone notizie a Stefano Colantuono. Per niente. Mentre Bernardini continua a non conoscere la data del suo rientro in campo e Schiavi attende la risposta al ricorso presentato dalla Salernitana in merito alle quattro giornate di squalifica, Romano Perticone è costretto ad alzare bandiera bianca per almeno due settimane. Appunto, almeno. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore ex Cesena ha evidenziato la lesione di primo grado al muscolo soleo destro. Per i prossimi quindici giorni il centrale dovrà rimanere a riposo, dopodiché spazio ai nuovi controlli per stilare ufficialmente i tempi di recupero. Difficile, comunque, ipotizzare al momento un suo rientro prima della lunga sosta che la Salernitana dovrà usufruire dall’11 di dicembre dopo le sfide con Perugia, Crotone, Livorno, Venezia e Spezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA