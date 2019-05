Salernitana nel limbo: è la settimana più lunga

di Pasquale Tallarino

Attesa, sospiri, preghiere: oggi comincia la settimana più lunga e giovedì sarà giornata campale, di ricorsi e sentenze. La Salernitana, il Foggia che percorre anche la strada della giustizia amministrativa pur di aggrapparsi alla Serie B, il Venezia e il Palermo cerchiano in rosso la data del 23 maggio. Due tappe nella stessa giornata: ritornerà tutto in ballo, nei palazzi del calcio. Fiato sospeso, in casa granata e sugli altri campi (di allenamento) collegati, per la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni che, recependo l'invito della Federcalcio a districare una matassa di norme, interpretazioni e contro deduzioni, dovrà indicare la rotta e stabilire se i playout dovevano essere aboliti oppure confermati. Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato di «correnti di pensiero e disparità di interpretazioni». Tutto ruota intorno all'articolo 18 comma h. La Salernitana sarà salva, se il Coni sposerà la tesi del Consiglio di Lega, che il 13 maggio ha aggiunto la retrocessione del Palermo alle altre tre maturate sul campo, cancellando i playout. Questa delibera è stata nel frattempo impugnata dal Foggia che ha fatto ricorso al Tar (udienza da fissare). Menichini, invece, dovrà dire alla squadra di «riscaldarsi», se il Coni esprimerà parere favorevole alla disputa dei playout, spingendo la Federcalcio a ribaltare quanto deciso dal Consiglio di Lega.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO