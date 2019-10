Salernitana, Lombardi e Jallow vicini al rientro

di Enrico Vitolo

Giorni di relativa calma per la Salernitana, perché il campionato sarà anche fermo per questa settimana ma intanto Gian Piero Ventura attende informazioni dallo staff medico. Possibilmente almeno qualche buona notizia, e a quanto pare un paio dovrebbero arrivare a strette giro. Quella imminente riguarda Lombardi che sarà di fatto il primo a lasciare l’infermeria, per lui è già pronto un posto nell’elenco dei convocati per la trasferta di Venezia. Per l’esterno scuola Lazio sarà la prima convocazione in campionato. Filtra ottimismo anche per quanto riguarda il recupero di Jallow, ma per il gambiano le conferme di un possibile utilizzo al Penzo arriveranno solamente nei prossimi giorni. Intanto lavoro differenziato per Cicerelli a causa del leggero infortunio rimediato domenica scorsa contro il Frosinone, ma l’ex Foggia dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la ripresa del campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA