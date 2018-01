Salernitana: Lotito convince Palombi, firma ad un passo

di Enrico Vitolo

Sono bastate poche ore per ribaltare completamente la situazione, dalla possibile firma con il Carpi a quella con la Salernitana. Tutto merito del presidente Claudio Lotito. Il numero uno granata, infatti, ha convinto Simone Palombi ad accettare il prestito per sei mesi e rinunciare così a tutte le altre offerte arrivate in queste settimane. Oltre al Carpi infatti anche altri club di B, vedi Avellino e Novara, ed il Leganes in Spagna erano interessati e non poco all’attaccante scuola Lazio. Ma alla fine l’ha spuntata la Salernitana che nei prossimi giorni depositerà il contratto del suo nuovo attaccante che potrebbe prendere il posto di Rodriguez. Primo rinforzo, almeno sulla carta al momento, per Stefano Colantuono che ovviamente ora attenderà ulteriori novità. Sul fronte difensore sembra aver subito un rallentamento la trattativa con Tonucci che potrebbe finire al Foggia con l’ex granata Empereur che farebbe il tragitto inverso legandosi quindi al Bari. Il centrale piace anche alla Cremonese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA