Salernitana, Lotito ammette errori: «Ma l’ambiente era negativo»

di Enrico Vitolo

Quando parla non dice mai cose banali. Dopo la vittoria ottenuta ai calci di rigori contro il Venezia, il patron Claudio Lotito è tornato a far sentire la sua voce: “I ragazzi hanno dimostrato cuore e di essere una squadra unita, ancor di più dopo l’espulsione. La Salernitana non meritava di retrocedere – ha voluto precisare il numero uno della Salernitana -. I tifosi possono attaccare me perché tanto mi scivola tutto addosso, ma la squadra deve essere messa in condizione di esprimersi. Rappresento la società e ho commesso i miei errori, ho lasciato fare. Se sbagliano i miei collaboratori, sbaglio pure io. Questo deve essere un monito per tutti. Abbiamo rischiato di retrocedere, ma l’ambiente deve pensare solo alla crescita della squadra. L’ambiente ha condizionato il rendimento della squadra e anche l’operato della società. Noi avremmo fatto qualche errore ma ce ne siamo assunti le responsabilità”. Responsabilità che continuerà ad avere nella prossima stagione anche Leonardo Menichini: “In caso di salvezza aveva il rinnovo automatico – ha detto Lotito -, ha riportato lo spirito di gruppo e ha messo le persone al posto giusto”.

