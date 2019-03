Salernitana, Lotito e Mezzaroma: «Non cediamo, vogliamo la serie A»

di Enrico Vitolo

Comunicato stampa importante emesso quest’oggi da parte di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, i due presidente della Salernitana hanno infatti interrotto il silenzio e sul sito ufficiale del club hanno fatto chiarezza sugli obiettivi da raggiungere nell’immediato e soprattutto nel futuro: “Il processo di crescita della Salernitana non si ferma. Dopo aver bruciato le tappe e raggiunto la Serie B, questa Proprietà ha continuato ad investire. La scorsa estate è stata allestita, a detta di tutti, una squadra competitiva ma, purtroppo, i risultati fin qui ottenuti non ci danno ragione. Il nostro obiettivo primario è di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Mancano ancora otto partite e per noi deve essere una volata. Comprendiamo le critiche – proseguono Lotito e Mezzaroma -, ma ci auguriamo di poter riprendere il cammino potendo sempre contare sul sostegno appassionato della tifoseria. Vogliamo portare la Salernitana in A e speriamo di poter tagliare presto questo traguardo! Per questo non abbiamo alcuna intenzione di cedere la Società, avendo le risorse e le competenze per raggiungere gli obiettivi che Salerno e la Salernitana meritano. Invitiamo quindi tutti a stringersi attorno alla squadra e sostenerla nel rush finale di Campionato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA