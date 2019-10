Salernitana, mai così pochi gol per Giannetti a inizio campionato

di Enrico Vitolo

Il problema attaccante, quello in grado di andare facilmente in doppia cifra, è una questione che da qualche stagione ormai tiene banco in casa Salernitana. Una questione che non smette di far parlare di sé anche in queste settimane, tutta colpa dei pochi gol arrivati da parte degli uomini offensivi attualmente a disposizione di mister Ventura. Tra questi, ovviamente, anche Niccolò Giannetti che al tanto impegno dimostrato in campo non è riuscito però ad abbinare un buon numero di reti, anzi l’ex Cagliari è fermo al gol segnato all’esordio contro il Pescara. Un rendimento non esattamente esaltante, che dal punto di vista personale è diventato il peggiore in Serie B dopo le prime otto giornate di campionato. In passato, infatti, Giannetti non aveva mai dovuto fare i conti con un inizio di stagione così complicato in fase realizzativa: nel 2012-13 con il Cittadella alla prima tra i cadetti iniziò ufficialmente il suo percorso alla nona di andata, nel 2013-14 segnò 4 gol con il Siena, nel 2014-15 saltò il primo mese e mezzo con lo Spezia a causa di un infortunio, nel 2015-16 toccò quota 3 centri, nel 2018-19 invece quota 2 con il Livorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA