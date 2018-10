Salernitana, mano pesante del Giudice Sportivo: 4 turni a Schiavi

di Enrico Vitolo

Peggio non poteva andare: 4 turni a Raffaele Schiavi e 1 Stefano Colantuono. Questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti della Salernitana dopo aver letto il referto di gara relativo al post partita di Cremonese-Salernitana di sabato scorso. Il capitano granata, che dovrà pagare anche una multa di 3 mila euro, è stato accusato di: “essersi, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro con atteggiamento minaccioso indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto, che lo faceva arretrare di due passi; sanzione aggravata anche perché capitano della squadra”. Schiavi, dunque, salterà le sfide con Perugia, Crotone, Livorno e Venezia, solo contro gli umbri invece mancherà Colantuono (per lui una multa di 5 mila euro) reo di: “avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonavano il terreno di giuoco”. Intanto entra in diffida Francesco Di Tacchio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA