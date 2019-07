La nuova Salernitana di Ventura: Mantovani si ferma e Casasola saluta

di Enrico Vitolo

Prime notizie negative in casa Salernitana: senza neppure averlo visto in campo, Ventura è già costretto a dover rinunciare a Valerio Mantovani. Dopo I dubbi dei giorni scorsi, ora è arrivata la certezza. Il difensore dovrà stare fermo per circa un mese e mezzo a causa di una tendinopatia al flessore destro con tanto di lesione del muscolo otturatore. Niente allenamenti dunque ma soltanto fisioterapia per l'ex capitano della Primavera del Torino che di conseguenza obbligherà la Salernitana a tornare molto probabilmente sul mercato. Ma non finisce qui. Sempre nella giornata di oggi la Salernitana ha infatti comunicato che Tiago Casasola tornerà alla Lazio e non farà parte del progetto (scelta, a quanto pare, dell'argentino). Intanto il club granata ha ufficializzato le prime amichevole precampionato: sabato 20 alle 17:30 test contro la Rappresentativa Sele Tanagro, mercoledì 24 alle ore 17:30 sarà la volta della sfida contro la Sambenedettese, domenica 28 invece sempre alle 17:30 toccherà sfidare il Picerno. Nei prossimi giorni la Salernitana comunicherà info e prezzi in merito alle amichevoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA