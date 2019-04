Salernitana: Mantovani verso il recupero, Perticone in dubbio

di Enrico Vitolo

Ancora problemi di infortuni, tanto per cambiare. Il via vai dall’infermeria continua, infatti, ad essere costante per i calciatori della Salernitana, specie per il difensore Perticone che non sembra trovare più pace. Anche per la trasferta di Brescia in programma lunedì pomeriggio l’ex Cesena potrebbe alzare bandiera bianca a causa di un’infiammazione alla caviglia destra che lo sta costringendo a saltare gli allenamenti. Nelle prossime ore comunque si valuterà la sua posizione, così come quella di Valerio Mantovani che potrebbe invece essere regolarmente a disposizione per la sfida contro la capolista dell’ex Donnarumma. Ma nonostante questo in difesa non dovrebbe esserci spazio per il centrale scuola Torino, le tre maglie da titolare infatti sembrano essere già in possesso di Pucino, Migliorini e Gigliotti.

