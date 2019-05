Salernitana, Menichini ricomincia ​da tre: confronto e prime grane

di Pasquale Tallarino

L'abbraccio con Djuric che aveva allenato a Crotone, la conta dei disponibili, il colloquio motivazionale, infine la terapia del sorriso e dell'ottimismo, perché a furia di pensare al peggio, crolla davvero il mondo addosso. Il primo giorno di Menichini, mister della Salernitana per la terza volta, è cominciato svuotando la valigia dello «psicologo»: doveva innanzitutto allenare la mente dei calciatori granata alla partita secca che vale una finale, abituandoli a quel sottile equilibrio tra la prudenza tattica (che non deve essere remissività) e il coraggio di osare (che non vuol dire sbilanciarsi e consegnarsi all'avversario). Menichini è ripartito dalle cose semplici fraseggi, partitelle, esercizi - perché in una settimana si può solo riparare e sterzare, non inventare. Ieri ad Ardea, quartier generale della Salernitana, c'erano anche il direttore sportivo Fabiani e il dirigente Bianchi: hanno osservato, si sono confrontati con l'allenatore. Dalle partitelle a campo ridotto si passerà rapidamente alle prime prove anti-Pescara, quelle vere, già oggi.



