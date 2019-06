Salernitana, Menichini: obiettivo battere un nuovo record

di Enrico Vitolo

Qualche record l’ha già conquistato nel corso delle sue precedenti esperienze in maglia granata, dalle due vittorie nei due playout in serie B agli 80 punti conquistati nel 2014-15 in Prima Divisione, ma per Leonardo Menichini ora è il momento di pensare a delle nuove sfide. Importanti, stimolanti. Una di queste è legata esclusivamente alla panchina granata, che da sempre per il tecnico di Ponsacco non è mai stata stabile. Ma non solo per lui. Anzi. Nel corso della gestione Lotito-Mezzaroma, dalla serie D al torneo cadetto, nessun allenatore infatti è riuscito mai a iniziare e concludere la stagione alla guida della Salernitana. L’unico andatoci vicino fu proprio Menichini quando nell’anno della promozione in B aprì e chiuse il campionato alla guida della squadra, ma prima del debutto con il Cosenza all’Arechi toccò a Mario Somma iniziare ufficialmente la stagione.

