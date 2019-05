La Salernitana torna a casa: in autobus in incognito a Baronissi

di Pasquale Tallarino

Pescara-Salernitana, la doppia stecca di Djuric e Jallow, infine i due gol che condannano i granata ai playout con il Venezia sono andati di nuovo in scena sabato notte, nella stanza di Menichini. In albergo ad Ardea, dove la squadra ha fatto sosta tecnica, prima del «liberi tutti», l'allenatore ha azionato il replay a più riprese, quasi fino all'alba: in tv ha apprezzato le cose positive - ad esempio un discreto fraseggio fino al primo gol del Pescara, l'occasione per Djavan Anderson che ha tirato di destro sui tabelloni pubblicitari anzichè incrociare con il sinistro - ma ha anche analizzato i difetti cronici. A notte fonda, si è soffermato sulla palla gol che avrebbe potuto già far scattare il rinnovo automatico del suo contratto: cross di Casasola e i due centravanti della Salernitana che in area piccola sono riusciti nella «impresa» di bucare per due volte l'impatto con il pallone della salvezza.



