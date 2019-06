Salernitana verso Venezia, Menichini ritrova Casasola

di Enrico Vitolo

Ultime convocazioni della stagione. Nel ritiro veneto, anticipato di un giorno rispetto agli standard classici del campionato, Leonardo Menichini ha scelto i ventiquattro calciatori che domenica sera saranno disponibili allo stadio Penzo in occasione della gara più importante dell’anno. Nell’elenco rientra l’argentino Casasola, così come Volpicelli. Resta a casa invece, oltre ai noti Bernardini, Di Gennaro e Perticone, l’attaccante Vuletich ormai fuori dal progetto granata già da diverse settimane. Capitolo formazione: anche a Venezia il tecnico della Salernitana punterà tutto sul 4-3-3, dubbi solamente sul reparto mediano dove Akpa Akpro e Mazzarani scalpitano per una chance. In attacco, invece, troverà immediatamente una maglia da titolare Casasola che prenderà il posto di Orlando.

