Salernitana: Menichini “Salerno merita palcoscenici più importanti”

di Enrico Vitolo

Continuano i festeggiamenti per i Cento anni di storia della Salernitana, quest’oggi alla mostra Salernitana 100 presente anche Leonardo Menichini: “Mi fa piacere essere in mezzo a tanti personaggi che sono passati e hanno fatto la storia di questa meravigliosa piazza, sono orgoglioso di aver fatto un percorso insieme a questa tifoseria. Sono molto contento e non nascondo di essere un po’ emozionato – afferma il tecnico dei granata -. Una città importante come Salerno merita palcoscenici importanti che però scaramanticamente non voglio dire. Stavo pensavo a questo durante i play-out, immaginavo quale clima ci sarebbe stato qualora non si fosse ottenuta la salvezza. Per questo sono doppiamente felice”. Ma la salvezza è diventato già un ricordo, ora c’è da pensare al futuro: “Sono stato a vedere la possibile sede del ritiro estivo” – ammette Menichini – “Ma prima devo parlare con la società e fare le nostre valutazioni”.

