Salernitana, due colpi per Ventura ma Rosina resta da separato in casa

Un rinforzo di spessore in entrata, uno di prospettiva e quattro uscite. Il difensore Thomas Heurtaux ('88) ha firmato un contratto annuale all'ombra dell'Arechi con opzione per l'anno successivo a circa 200mila euro a stagione (escluso bonus). L'attaccante Cedric Gondo ('96), ex Rieti, si trasferisce in granata con la formula del prestito secco dalla consorella Lazio. Lasciano la Salernitana, invece, Romano Perticone (destinazione Cittadella); Antonino Musso (Paganese), Mirko Esposito (Rieti) e Daniele Altobelli (Feralpisalò). Niente da fare per Alessandro Rosina, che rimarrà all'ombra dell'Arechi da separato in casa, dopo aver flirtato con Cittadella ed Entella senza successo. È il bilancio dell'ultimo giorno del calciomercato che si è chiuso ieri sera nelle sale dell'Hotel Sheraton San Siro di Milano.



