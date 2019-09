Salernitana, il mercato si chiude con gli arrivi di Heurtaux e Gondo

di Enrico Vitolo

Il gong è arrivato, ma con leggero anticipo rispetto alle 22:00 la Salernitana aveva già perfezionato gli ultimi ingaggi. Per la difesa è arrivata, come da programma, la firma sul contratto da parte di Thomas Heurtaux che si è legato ai granata per un anno con opzione per il secondo in base a determinati traguardi. Un acquisto di spessore per Ventura che dovrà però attendere qualche settimane prima di vederlo in campo, il francese è infatti senza squadra da gennaio scorso. Il secondo e ultimo rinforzo invece è l’attaccante classe 1996 Cedric Gondo. Considerato uno dei migliori talenti del panorama italiano quando qualche anno fa si mise in mostra nel settore giovanile, il neo granata è stato acquistato dalla Lazio (giocava nel Rieti) e poi girato in prestito alla Salernitana. Capitolo cessioni. L’unica nota dolente è il mancato addio di Rosina, con il quale ora bisognerà decidere sul da farsi, mentre Perticone è stato ceduto a titolo definitivo al Cittadella, Altobelli in prestito al Feralpisalò, con la stessa formula anche il giovane Musso alla Paganese.

