Mezzaroma si tiene la Salernitana: «Non vendo, vogliamo la serie A»

di Enrico Vitolo

Conferenza stampa post Centenario per la Salernitana, presente il patron Marco Mezzaroma che ancora una volta non è nascosto ed ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere il club granata: “Vogliamo andare in Serie A. Su questo voglio essere chiaro, l’ho sempre detto. La società darà quanto è nelle sue possibilità per cercare di raggiungere l’obiettivo. Purtroppo il calcio, al netto di errori, è la scienza esatta del giorno dopo. Solo a risultato acquisito siamo stati bravi oppure no ad aver fatto valutazioni. Io ci metto la faccia. La società può fare tanto ma ci sono una serie di fattori più o meno ponderabili che influiscono sul risultato finale, non dipende esclusivamente da noi”, afferma il co-patron prima di specificare che “la Salernitana non è in vendita. Offerte? Questo mondo è fatto molto di chiacchiere”. Infine capitolo amichevole per festeggiare il Centenario: “Con Bari e Reggina ci siamo coordinati per realizzare un triangolare che si disputerà il 31 luglio e lo abbiamo intitolato a Carmine Rinaldi – afferma il patron -. Un piccolo gesto che però riconosce la passione della tifoseria, speriamo possa essere una festa per tutti”.

