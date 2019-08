La Salernitana non tira più: venduti solo mille abbonamenti

di Enrico Vitolo

Un primo (piccolo) traguardo c’è: superata quota 1.000 abbonamenti. Per la precisione sono 1.089 quelli acquistati fino a questo momento dai tifosi della Salernitana. Ma il dato attuale non può certamente soddisfare il club granata che a quanto pare non potrà bissare i numeri della scorsa stagione quando furono venduto poco più di 4.000 abbonamenti. Già all’epoca il dato finale fu considerato dal co-patron Lotito come un passo indietro da parte della tifoseria, figurarsi oggi stando ai numeri attuali. Una tifoseria che quest’anno, ancora di più rispetto al passato, non sembra essere convinta del progetto attuato dalla società. Fino a venerdì 23 agosto, comunque, ci sarà ancora tempo per poter continuare a sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019-20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA