Salernitana, missione playout: Djuric parte favorito su Calaiò

di Enrico Vitolo

Non sembra essere bastata a Calaiò la buona prova nell’amichevole in famiglia disputata sabato pomeriggio allo stadio Arechi per convincere Leonardo Menichini a ribaltare le gerarchie offensive. Pronto al passaggio al 4-3-3, il tecnico dei granata potrà quindi scegliere un solo attaccante centrale da schierare nella formazione iniziale: a tre giorni dalla sfida di andata contro il Venezia, nella giornata di lunedì si capirà se il playout si giocherà per davvero, il bosniaco Djuric appare leggermente in vantaggio sull’arciere che scalpita comunque per una maglia da titolare. A completare, poi, il reparto offensivo dovrebbero esserci Jallow, che salterà il doppio impegno amichevole con la Nazionale del Gambia, e uno tra Rosina e Orlando. Al ballottaggio, però, potrebbe aggiungersi anche Casasola che nelle scorse ore è ritornato in Argentina a causa della prematura scomparsa del papà.

