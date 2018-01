Salernitana, niente ritiro umbro per Rosina

di Enrico Vitolo

Ancora un paio di giorni a disposizione per rilassarsi e poi si ritornerà in campo per iniziare a preparare il girone di ritorno di serie B. La Salernitana lo farà in quel di Cascia dando il via ad un vero e proprio ritiro (al momento comunque non è ancora arrivata l’ufficialità da parte del club granata). Per l’occasione, però, Colantuono non potrà contare su Alessandro Rosina, tutta colpa del problema al tendine del ginocchio che continua a tormentarlo e che di fatto non gli ha permesso di essere disponibile nella prima parte di stagione. Il numero dieci rimarrà in città e si allenerà con Angelicchio che è l’addetto ai recuperi della Salernitana. A tutto questo, comunque, c’è da aggiungere la questione puramente tecnica. L’ex Bari è ormai fuori da qualsiasi rotazione, ma a quanto pare neppure a gennaio ci saranno novità sul suo futuro. Rosina, infatti, non ha nessuna intenzione di lasciare Salerno, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile che ora come ora non sembra neppure immaginabile. Insieme a Rosina non dovrebbero partire alla volta di Cascia anche Della Rocca, Asmah, Cicerelli, Rizzo e Kadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA