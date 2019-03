Salernitana, niente sconti dai tifosi: curve vuote all'Arechi col Venezia

di Pasquale Tallarino

La Salernitana tende la mano ma gli ultras tappano le orecchie: resterà inascoltato in curva Sud Siberiano l'invito dei co-patron Lotito e Mezzaroma a «stringersi intorno alla squadra in questo rush finale del campionato». La torcida si radunerà all'esterno dello stadio aspettando un gol ma soprattutto la svolta. Dopo il sostegno a oltranza, i granata sabato pomeriggio dovranno fare da soli nella gara-bivio con il Venezia, come accadde il 19 gennaio 1997 nella partita giocata nell'acquario, in uno stadio desolatamente vuoto, e decisa da Tosto, mentre gli ultras lasciavano sguarnita la curva Sud e si distribuivano tra Distinti e Nord.



Ieri i gruppi della Sud si sono confrontati sull'accoglienza cordiale da ricambiare ai tifosi del Venezia, attesi in 150-200 unità. Tra le curve si è consolidato nel tempo un rapporto di stima: in Laguna, nel girone d'andata, i cuori granata furono ricevuti con panini e birre e altrettanto avverrà a Salerno al ritorno, tant'è che in città, in zona Carmine, sono stati prenotati anche b&b, in aggiunta ai posti letto messi a disposizione dai tifosi, nelle proprie abitazioni. Stasera, invece, la seconda riunione in programma sarà solo una riflessione a cuore aperto, extra curva, insieme ad altri tifosi che hanno chiesto un incontro aperto a tutti. Gli ultras l'avevano premesso nel proprio comunicato: dopo aver annunciato spalti deserti in occasione della partita con il Venezia e in quelle casalinghe a seguire, avevano manifestato «disponibilità ad un confronto con chi vorrà incontrarci». Ad invito, dunque, risponderanno con una presenza e spiegheranno anche cosa li spingerà a star forzatamente lontani dalla casacca granata che mai avrebbero immaginato di dover lasciare sola. Presentarsi all'appuntamento serale, però, non sarà sinonimo di ripensamento ma solo di democratico confronto con i club organizzati: il dato è tratto, la decisione è presa, difficilmente torneranno sui propri passi. I gruppi della Sud manifesteranno, dunque, all'esterno dello stadio: la Questura, che ha già convocato il Gruppo Operativo per la Sicurezza e definirà ulteriori dettagli venerdì prossimo, vigilia della partita, stima almeno tremila persone in civile contestazione, prima e durante la sfida ai lagunari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO