Salernitana: non decolla la campagna abbonamenti

di Enrico Vitolo

Sarà anche vero che, a differenza della vendita del carnet digitale, i botteghini dello stadio Arechi sono stati aperti soltanto da lunedì mattina, ma dalle parti di via Allende non si sono viste file infinte per acquistare l’abbonamento cartaceo per la stagione 2019-20. Tutt’altro. Lo scettiscismo regna ormai sovrano tra il popolo salernitano. Dopo tre giorni sono stati 404 i tagliandi acquistati dai tifosi granata, tra cartacei e digitali. Questo il dato ufficiale aggiornato dal club granata. Ma ovviamente il tempo a disposizione non manca per invertire il trend, la sensazione però è che almeno una parte della tifoseria aspetti di capire quali saranno i prossimi acquisti perfezionati dalla società. Intanto i botteghini dell’Arechi resteranno aperti dal 5 al 9 agosto dalle 9:00 alle 12:30 e dal 19 al 23 agosto dalle 15:00 alle 19:00.

