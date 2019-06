Salernitana, operazione playout: Casasola è fuori, rebus Jallow

di Alfonso Maria Avagliano

La Salernitana torna a giocare e a parlare. Domani sera l'andata dei playout in casa col Venezia, oggi la rifinitura (ore 15 M. Rosy, porte chiuse) anticipata da una conferenza stampa congiunta Menichini-Calaiò. Tutti e due hanno esperienza da vendere, in special modo il tecnico di Ponsacco che esattamente tre anni fa di questi tempi batteva il Lanciano a domicilio. Guidava un cavalluccio diverso, eppure invischiato nel medesimo obbligo di trovare la salvezza in un doppio confronto di 180'. All'epoca il compito si rivelò agevole, col senno di poi. Ma la strada era oggettivamente in discesa, a cominciare dal fattore campo favorevole, per finire con le problematiche societarie degli abruzzesi. Menichini pare orientato al 4-3-3 per opporsi al 3-5-2 di Cosmi. Anche ieri ha provato schemi e palle inattive, oltre a un piccolo lavoro di forza funzionale. Questo pomeriggio il tecnico scioglierà gli ultimi due dubbi che riguardano la maglia dell'esterno mancino d'attacco e quella di mezzala destra.



