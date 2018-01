Salernitana, il Novara e il Cesena interessati a Odjer

di Enrico Vitolo

È stato detto e ridetto, nessuna rivoluzione clamorosa a gennaio. La sessione invernale del calciomercato servirà unicamente per puntellare l’organico, senza dimenticare qualche cessione che da tempo ormai si attende con impazienza. Se Della Rocca e Zito sono in attesa di notizie in tal senso, da qualche mese anche Moses Odjer ha compreso che la sua avventura con la Salernitana si sta avvicinando ai titoli di coda. In modo forse inaspettato, ma ormai le gerarchie sono diventate chiare. Lo erano già con Bollini in precedenza e lo sono anche oggi con Colantuono. Sull’ex Catania si è interessato nei giorni scorsi il Novara che dal canto suo è sì pronto a far partire ufficialmente la rivoluzione. C’è però un solo problema, ma è decisamente ingombrante: i 900 mila euro spesi un paio di stagioni fa dal club granata per l’acquisto del cartellino sono un peso ancora ben evidente sul bilancio societario. Tradotto significa che la Salernitana non vorrà per nessuna ragione svendere il ghanese. Intanto anche il Cesena ha fatto un sondaggio per capire le possibili evoluzioni sul futuro di Odjer.

