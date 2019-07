Salernitana, Giannetti apre il festival del gol nella prima uscita

di Enrico Vitolo

Davanti a circa 600 tifosi la prima Salernitana targata Gian Piero Ventura fa bella figura contro la Rappresentativa Sele Tanagro degli ex Robertiello, Imparato e Orlando. Nel primo test amichevole del precampionato, svoltosi nel ritiro di San Gregorio Magno, i granata si impongono per 9-0 mostrando a tratti anche un discreto calcio nonostante una sola settimana di lavoro effettuata con il nuovo allenatore: il gol che taglia ufficialmente il nastro sulla stagione è del nuovo arrivato Giannetti al 33’ del primo tempo, un gol anche per Kiyine (43’ pt), per Odjer (16’ st), Migliorini (35’ st) e Gigliotti (44’ st), doppiette invece per Calaiò (4’ e 7’ st su rig.) e Jallow (13’ e 33’ st). Come preannunciato Ventura si è affidato al 3-5-2 dando spazio a tutti gli uomini presenti in organico, fatta eccezione per Marco Firenze che a scopo precauzionale, a causa di un risentimento a ginocchio sinistro, è stato tenuto a riposo.



SALERNITANA – primo tempo (3-5-2): Vannucchi; Karo, Billong, Carillo; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Giannetti, Djuric (40’ pt Orlando). All. Ventura

SALERNITANA – secondo tempo (3-5-2): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti; Lombardi (33’ st Kalombo), Odjer, Morrone (41’ st Marino), Castiglia, Lopez; Calaiò (33’ st Varela), Jallow. All. Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA