Salernitana, nuovamente in ritiro a San Gregorio Magno

di Enrico Vitolo

Si ritorna in ritiro. Dopo aver conquistato la qualificazione al terzo turno preliminare di Coppa Italia, la Salernitana tornerà ad allenarsi questo pomeriggio e lo farà presso il centro sportivo di San Gregorio Magno. I granata, infatti, lavoreranno lontano dalla città per completare la preparazione precampionato e per prepararsi in vista della trasferta di Lecce del prossimo week-end. Ventura avrà a disposizione l’intero gruppo, compreso l’ultimo arrivato Alessio Cerci che intanto sembra aver scelto il suo numero di maglia. Come spesso accaduto in passato, anche con la Salernitana indosserà il numero 7 che inizialmente era però di Akpa Akpro che ha poi deciso di lasciarlo al suo nuovo compagno di squadra accettando così di sostituirlo con il 21 che ha già indossato domenica scorsa in occasione della gara di Coppa Italia con il Catanzaro.

