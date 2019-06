La Salernitana cambia pelle: nuovo logo per il centenario

di Alfonso Maria Avagliano

Slancio verso il futuro sotto il profilo del marketing. Con netto anticipo rispetto al solito, la Salernitana ha presentato ieri le divise per la stagione 2019-20 e l'accordo triennale con il nuovo fornitore tecnico, che produrrà anche la maglia celebrativa per l'anno del centenario «iniziato il 19 giugno 2019 e che finirà il 19 giugno 2020», come precisano dal club. Che avrà nel motto «macte animo», letteralmente «coraggio», il suo punto di forza. È venuto fuori dal ritrovamento del primo statuto sociale della società. Il secolo di vita sarà festeggiato con un nuovo logo su tutto il materiale: nel cassetto il vecchio cavalluccio sarà riproposto nel 2020-21 per la prossima annata sulle casacche granata ce ne sarà uno stilizzato che richiama il primissimo logo degli anni '40, con un moderno 100 «a rappresentare un punto di partenza per i prossimi cento anni. Abbiamo cercato di assemblare i caratteri fondamentali della storia della Salernitana dal punto di vista visivo. Il carattere del numero nasce da una vecchia carta intestata del 1948». La spiegazione è di Roberto Policastro e Bruno Scafuro, designers che hanno curato il lavoro con la collaborazione tra Doppiavù Studio e associazione 19 giugno 1919. Che il club si sia rifatto al motto «solo per la maglia»? Chissà. Di certo, l'abito non farà il monaco e serviranno progetti calcistici di livello per tornare a infiammare una piazza più che delusa.



