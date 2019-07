Salernitana: obiettivi Casasola e Dall’Oglio per il centrocampo

di Enrico Vitolo

Ci saranno novità in tutti reparti, compreso quindi il centrocampo dove verranno fatti movimenti mirati sia sugli esterni che in mediana. Per le corsie laterali il neo tecnico dei granata Ventura ha richiesto espressamente Tiago Casasola, appena uscente ma che potrebbe già tornare alla Salernitana seppur con la formula del prestito dalla Lazio. L’argentino sembra comunque stuzzicare la fantasia di Simone Inzaghi che vorrebbe prima valutarlo con attenzione durante il rituro precampionato, i tempi dunque si allungano e l’operazione potrebbe chiudersi soltanto a calciomercato ormai inoltrato. Per la mediana, invece, una possibilità concreta è quella di Jacopo Dall’Oglio svincolatosi da qualche settimana dal Brescia. Scuola Reggina, il centrocampista classe 1997 potrebbe prendere il posto di Odjer che dopo l’addio di Menichini è ritornato ad essere uno dei principali indiziati alla cessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA