Salernitana, Odjer a caccia del record di Tuia

di Enrico Vitolo

Non è solo vicino al tanto atteso rinnovo contrattuale, ma anche al record di presenze e di stagioni disputate da un calciatore con la maglia della Salernitana nel corso dell’era Lotito-Mezzaroma. Il futuro prossimo di Moses Odjer potrebbe quindi dire davvero molte cose interessanti, a partire già da lunedì prossimo quando all’Arechi dovrebbe ritrovare un posto nell’undici titolare sostituendo di fatto l’infortunato Akpa Akpro nel tanto atteso derby con il Benevento. Una gara che potrebbe consentire al ghanese di toccare quota 104 gare ufficiali con indosso i colori granata, appena diciassette in meno rispetto ad Alessandro Tuia che detiene ormai da tempo il record con 121 presenze disputate in sei stagioni vissute con la Salernitana (quest’anno Odjer è arrivato a quota cinque).

