Salernitana, Odjer punta al rinnovo e al record di presenze

di Enrico Vitolo

Da partente certo a possibile pilastro della Salernitana del futuro, il destino di Moses Odjer sembra essere cambiato in pochi istanti. Anzi, in appena due partite. Il playout contro il Venezia ha infatti ridato credibilità al ghanese che, con l’arrivo di Leonardo Menichini, è tornato ad essere un giocatore chiave per la squadra granata. Proprio come accaduto nel 2015-16 quando il tecnico di Ponsacco approdò sulla panchina della Salernitana alla prima stagione in serie B. Talmente importante che la cessione, tentata più volte nelle scorse sessioni di calciomercato dal diesse Fabiani, dovrebbe trasformarsi in un rinnovo contrattuale che permetterebbe a Odjer di avvicinarsi al record dell’ex compagno di squadra Alessandro Tuia. Il centrale del Benevento è il primo calciatore della gestione Lotito-Mezzaroma per stagioni vissute in granata (6) e per partite disputate (121), il centrocampista scuola Catania invece si avvicina alla sua quinta stagione e ripartirà dalle 102 presene totalizzate fino ad oggi.

