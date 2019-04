Salernitana, operazione rilancio: sotto la lente tecnico e manager

di Nicola Roberto

La salvezza è più vicina, ma serenità e armonia restano ancora lontane. La Salernitana respira, ma il clima di tensione che si respira intorno a squadra e società si è solo in parte alleggerito. La vittoria sul Cittadella ha sistemato la classifica, ma non ha diradato le tante nuvole che si sono da tempo addensate nel sempre più frammentato universo della tifoseria granata. La curva è tornata in parte a riempirsi, ma in tanti sono rimasti a casa, specie tra gli abbonati degli altri settori dell'Arechi, e il dato che deve far riflettere è proprio questo: da tempo, infatti, in tanti si sono allontanati, restando a casa nonostante l'abbonamento sottoscritto l'estate scorsa. Ed è su questa fascia di tifosi che la società dovrebbe concentrarsi, perché la maggioranza silenziosa che va dalla città alla provincia può fare la differenza in termini di numeri e di incassi.





