Salernitana, operazione a sorpresa per Mantovani: in campo nel 2020

di Enrico Vitolo

Appena due settimane fa Gian Piero Ventura disse: “Sarei felice se potessi riaverlo a disposizione a novembre”, ma a quanto pare per poter riavere a disposizione Valerio Mantovani dovrà aspettare molto di più. Per la precisione l’anno nuovo. Nelle scorse ore, infatti, il difensore granata si è sottoposto a un intervento chirurgico in Finlandia per risolvere così una volta e per tutte il problema al flessore destro che l’ha messo fuori dai giochi dall’estate scorsa. La conferma è arrivata direttamente da Mantovani con un messaggio social: “Operazione riuscita alla grande grazie al dottor Sakari Orava e al suo staff! Ora penso solo a tornare più forte di prima”. Se all’elenco dei problemi difensivi si aggiungono anche gli infortuni di Billong ed Heurtaux, a gennaio sembra inevitabile il ritorno sul mercato da parte della Salernitana.

