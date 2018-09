Salernitana, festa contro il Padova: 300 caps per Lotito e Mezzaroma

di Enrico Vitolo

Sembra ieri, ed invece da quel Salerno Calcio-Palestrina finito 2-0 grazie alla doppietta di Mounard è trascorso davvero un bel po' di tempo. All’Arechi, era il 4 settembre del 2011, si disputò la prima gara sotto la gestione di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, sempre all’Arechi, ma il 16 settembre del 2018, verrà abbattuto il muro delle 300 partite ufficiali con alla guida della Salernitana i due cognati. Domenica pomeriggio contro il Padova, infatti, spazio alla gara numero 301, un lungo percorso condito da 127 vittorie, 96 pareggi e 77 sconfitte. Con 77 panchine, vissute però in tre momenti totalmente differenti l’uno dall’altro, Carlo Perrone è l’allenatore ad aver guidato più volte la Salernitana nelle ultime stagioni, Massimo Coda invece è l’attaccante più prolifico grazie ai 31 centri messi a segno in due campionati (a quota 22 Guazzo e Biancolino), mentre Tuia è il calciatore ad essere sceso più volte in campo con indosso la maglia granata (a 76 si è fermato Montervino, a 75 Odjer).

