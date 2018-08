Salernitana, il debutto di Colantuono: «Vogliamo regalare gioie ai tifosi»

di Enrico Vitolo

Soltanto poche ore e poi sarà il momento dell’esordio in campionato per la Salernitana, quello che aprirà ufficialmente l’anno del centenario. Sabato alle 18 all’Arechi big match contro il Palermo: «Spero che sia un anno bello da subito. Non ho mai parlato in vita mia degli obiettivi, dobbiamo cercare di fare un campionato giusto, ci proiettiamo al centenario e ci teniamo a dare gioia e soddisfazioni ai nostri tifosi», il pensiero di Stefano Colantuono che ha anche annunciato il rinnovo del contratto.



«Tutte le volte che la gente ci seguirà sia in casa sia in trasferta dovrà sempre essere soddisfatta del gioco. Sono convinto che la squadra può fare cose importanti. Ringrazio la proprietà per averci messo nelle condizioni di poter lavorare con una struttura che sarà quella, fissa».



Capitolo formazione: «Ho un paio di dubbi, mi fa piacere averli perché vuol dire che abbiamo tante scelte. Anderson titolare? È arrivato ieri, sta bene. Lo stiamo valutando, ha fatto un percorso particolare tra Bari e Lazio. Stiamo ragionando. Casasola si è espresso molto bene da terzino in una difesa a quattro e da esterno in una difesa a cinque, penso che si possa dare seguito a questo discorso: abbiamo quattro esterni ora, potrò utilizzare Anderson, Casasola, Pucino e Vitale in base all’avversario. Di Gennaro? Ha fatto la preparazione con la Lazio. Non ha minutaggio, deve entrare in condizione. È un dubbio che mi porterò fino a domani».



Per la gara dell’Arechi il tecnico granata non ha convocato gli squalificati Gigliotti e Vitale, gli infortunati Bernardini e Rosina ma anche Bellomo e Signorelli, lasciati a casa per scelta tecnica.

