La Salernitana, Colantuono si gode ​il primo clean sheet della stagione

di Enrico Vitolo

L’anno scorso, anzi negli ultimi anni di serie B, la difesa è stata a tratti un grosso problema per la Salernitana, troppi i gol subiti tra il girone di andata e quello di ritorno. Uno dietro l’altro, e a poco sono serviti quei weekend trascorsi nella tranquillità più assoluta. Ora, però, servirà concretamente fare il salto di qualità se si vorrà recitare un ruolo da protagonista nel corso di questa stagione. Intanto la prima risposta data contro il Palermo è stata indubbiamente confortante, non solo in termini di prestazione ma anche e soprattutto in termini numerici. Basti, infatti, pensare che nello scorso campionato soltanto due volte al triplice fischio finale delle sedici partite giocate contro le prime otto della classe la squadra di Colantuono riuscì a tenere la sua porta inviolata (contro il Venezia all’esordio e contro il Frosinone nella parte finale della stagione).

