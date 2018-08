Salernitana-Palermo, scontri ultrà e la Digos acquisisce i filmati

Tensione tra tifosi del Palermo presenti allo stadio Arechi di Salerno per la prima giornata del campionato di serie B tra i siciliani e la Salernitana. Intorno al 13' del secondo tempo due gruppi della tifoseria rosanero, entrambi posizionati nel settore ospiti ma a a qualche metro di distanza l'uno dall'altro, sono venuti alle mani per cause ancora da accertare. Ne è scaturita una violenta rissa che ha visto coinvolte decine di persone. Dopo qualche minuto la situazione è tornata alla normalità grazie all'intervento di alcuni agenti di polizia.



Gli agenti della Digos della Questura di Salerno stanno esaminando i filmati degli scontri tra tifosi del Palermo avvenuti questo pomeriggio nel settore ospiti dello stadio Arechi dove era in programma la sfida del campionato di serie B tra la Salernitana e i siciliani. Due gruppi di supporter rosanero sono entrati in contatto intorno al 13' della ripresa. Pare che alla base delle tensioni vi siano divergenze di vedute e divisioni interne alla tifoseria palermitana. I due gruppi, infatti, sin dall'arrivo si erano posizionati a qualche metro di distanza l'uno dall'altro. Nessuna delle persone coinvolte nella rissa è stata medicata dai sanitari in servizio allo stadio. Indagini in corso per identificare i facinorosi che rischiano il Daspo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA