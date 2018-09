La Salernitana con Di Tacchio agguanta l'Ascoli

Un pareggio sofferto, ma ampiamente meritato. La Salernitana impatta (1-1) con l’Ascoli sotto i riflettori dell’Arechi, ma perde Di Gennaro. Il talento ex Lazio, (ri)parte dal primo minuto, ma resta negli spogliatoi dopo un pessimo primo tempo. Un gol per tempo (al vantaggio ospite di Ninkovic risponde Di Tacchio nella ripresa) ed un tempo per parte, davanti a 8mila spettatori e sotto gli occhi di Lotito e Mezzaroma.



Dopo che i marchigiani erano andati in vantaggio, come detto ci pensa Di Tacchio che prima sfiora nuovamente il pari (6’) trovando un Perucchini super e poi pareggia finalmente i conti (16’) sugli sviluppi di una punizione calciata da Mazzarani. Nel resto del match le squadre si allungano e sprecano rispettivamente un paio di buone occasioni. La Salernitana pareggia, ma il gioco ancora latita.



