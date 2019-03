Il primo gol di Djuric evita alla Salernitana il ko col Venezia

di Enrico Vitolo

Un pareggio (1-1) che sa di sconfitta. Un gol di Djuric a dieci dalla fine evita la quarta sconfitta consecutiva alla Salernitana costretta a giocare davanti soltanto a 1.912 spettatori (all'esterno circa mille tifosi che hanno contestato proprietá e dirigenza). Tempo dieci minuti e la situazione si fa ancora piú complicata: Lombardi dalla destra, in perfetto stile Bolt, arriva sul fondo e crossa in area di rigore per Bocalon che anticipa Migliorini e di testa batte Micai. Il Venezia puó subito festeggiare, ma l'ex di turno non esulta. Esattamente allo stesso modo prova a rispondere il suo vecchio compagno Djuric, ma sul suo colpo di testa Vicario é reattivo e mette in angolo (16'). Seppur senza grossa veemenza, la Salernitana comunque prova a regiare. Altra occasione e altro colpo di testa. Al 28', su angolo, Di Tacchio dá l'illusione del gol, ma il pallone sfiora il palo. Sessanta secondi piú tardi, invece, ci prova Mazzarani dall'interno dell'area di rigore, ma il suo tiro é strozzato e per Vicari é un gioco da ragazzi opporsi. Non sará entusiasmante, ma di certo neppure la fortuna é un'alleata dei granata. La conferma arriva al 33' quando Akpa Akpro, tanto per cambiare nuovamente di testa, va vicinissimo al pari sfiorando lo stesso palo che aveva puntato in precedenza Di Tacchio. Il Venezia tiene botta e al 40' prova l'affondo decisivo, ma sulla conclusione di St. Clair arriva l'opposizione di Micai.

Mentre il pubblico continua a contestare all'esterno dell'Arechi, la Salernitana nella ripresa cambia spartito tattico e interpreti. Gregucci, infatti, torna alla difesa a tre e si affida in avanti al doppio trequartista Rosina-A. Anderson. Ma le cose non cambiano, anzi peggiorano. La spinta offensiva é sempre meno costante, per il primo tiro in porta bisogna attendere il 69' quando ci prova Djuric ma la conclusione é fin troppo debole. Al 75' invece, dopo un pericolo scampato sull'inutile pallonetto di Di Mariano che manda su tutte le furie Cosmi, arriva un tentativo dalla distanza di Rosina che non inquadra peró lo specchio della porta. Ma proprio nel momento in cui le speranze stanno per svanire, ecco all'80' l'inaspettato gol del pareggio: grande azione personale sulla destra di Rosina che calcia a giro colpendo il palo, ma sulla ribattuta é bravo Djuric a segnare rompendo cosí un digiuno che durava addirittura dal 14 aprile 2018. All'84' il bosniaco va addirittura vicino alla doppietta, ma anche questa volta il colpo di testa sfiora il palo. Al 92', invece, un super Vicario si oppone nel giro di un paio di secondi prima sul tiro dalla distanza di Di Tacchio e poi sulla bicicletta di Casasola. Due parate spettacolari che negano la vittoria a una Salernitana ormai sempre piú immischiata in piena zona playout.

