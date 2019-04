Salernitana, patto con Lotito: tornano i tifosi allo stadio Arechi

di Eugenio Marotta

La marcia su Roma, le premesse di disgelo, le promesse di Lotito e la rinnovata fiducia da parte della curva sud. La Salernitana stringe un nuovo patto per la serie A con i suoi tifosi e la torcida granata decide di tornare all'Arechi domani con il Cittadella, dopo la diserzione andata in scena con il Venezia (che sarebbe dovuta andare avanti fino a fine stagione). Domani pomeriggio gli ultras torneranno in curva. Si è deciso tutto al termine di una lunghissima giornata cominciata ieri mattina a Roma (in un incontro con Lotito in persona) e conclusasi con un botta e risposta a suon di comunicati ufficiali. In mezzo qualche crepa nello zoccolo duro della curva sud Siberiano.



