Salernitana, patto per la salvezza: col Cosenza il match della vita

di Eugenio Marotta

Un patto per la salvezza. Ieri il faccia a faccia tra squadra e allenatore dopo la brutta figura di Foggia. Domenica, contro il Cosenza, la Salernitana si gioca tutto in una partita: tre punti da conquistare con il coltello tra i denti, poco più di tre giorni per prepararla, tre sconfitte di fila da riscattare, tre squadre da tenere d'occhio e possibilmente a debita distanza. In palio c'è la permanenza in B. Da oggi i giocatori andranno in ritiro anticipato (gran parte della rosa avrebbe chiesto di esserci anche se non convocata). Dopodomani la sfida più importante dell'anno: sotto i riflettori dell'Arechi sfilerà il Cosenza di Braglia e la truppa granata dovrà necessariamente fare bottino pieno per poter essere al sicuro in B con 90' di anticipo e senza guardare i risultati delle altre. Almeno quelli del campo... Al tempo.



