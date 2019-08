La Salernitana scopre Giannetti, 3 gol in 3 partite: nessuno come lui

di Enrico Vitolo

C’è sempre una prima volta, e che prima volta. Dal 2015 ad oggi, cioè da quando la Salernitana è ritornata in serie B, nessun attaccante granata era riuscito a segnare al debutto in Coppa Italia e al debutto in campionato. Almeno fino a ieri, quando Niccolò Giannetti ha deciso di interrompere una volta e per tutte la tradizione. Prima la doppietta contro il Catanzaro all’esordio nella manifestazione tricolore (destino identico solamente per Bocalon nel 2017 con la doppietta all’Alessandria e per Vuletich nel 2018 con il gol al Rezzato), poi il meraviglioso sinistro contro il Pescara all’esordio in B (da Coda a Djuric nessuno hai mai colpito durante i novanta minuti inziali). Meglio di così, quindi, non poteva iniziare la stagione dell’ex Cagliari che a questo punto si candida prepotentemente a un ruolo da protagonista con la maglia della Salernitana.

