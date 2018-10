Salernitana, vittoria che vale oro: Casasola stende il Perugia di Nesta

di Enrico Vitolo

Per il bel gioco l'appuntamento é (forse) alla prossima partita, ma quel che piú contava erano i 3 punti e questi sono arrivati al termine di una partita complicatissima. Alla ripresa del campionato la Salernitana si sbarazza con fatica del Perugia per 2-1. Per l'occasione Colantuono, costretto alla tribuna causa squalifica, rimodella leggermente la sua Salernitana e si affida a Mazzarani nel ruolo di trequartista. Ma a prescindere dal modulo, i granata impattano discretamente bene con la partita e in poco piú di dieci minuti si rendono pericolosi in un paio di circostanze: prima con Di Tacchio con una velenosa conclusione dai trenta metri che viene parata da Gabriel e poi con Djuric con un colpo di testa che manda clamorosamente alto sopra la traversa. Ma il tema della sfida dell'Arechi cambia molto presto, tutta colpa di due contropiedi regalati nel giro di sessanta secondi dai granata (in entrambi i casi errori banali di Djuric). In tutte e due le circostanze l'azione del Perugia viene chiusa da Vido, al 18' si vede respingere in angolo il tiro da Micai mentre al 20' strozza completamente la conclusione. Il tempo passa via e la partita inizia ad imbruttirsi, diversi i passaggi sbagliati e tantissimi i contropiedi sciupati. Come al 31' quando prima Jallow da una parte e Vido dall'altra non riescono a sbloccare l'incontro (in quest'ultimo caso intervento decisivo di Micai con il piede).

Ma il lavoro del numero uno granata é tutt'altro che finito. Neppure due minuti dall'inizio della ripresa e con un grande tuffo alla sua sinistra nega la gioia del gol a Melchiorri bravo a colpire di testa sul cross di Moscati. Al 52', invece, ci pensa la traversa a salvare la Salernitana, tanto per cambiare il protagonista é Vido che questa volta peró ci prova con un potente tiro dai venti metri. Ma proprio nel momento piú complicato i granata trovano il gol del vantaggio. Accade tutto al 56' al termine di un calcio d'angolo che dura un'infinitá di secondi: dopo un batti e ribatti Jallow si esibisce in una spettacolare rovesciata che si stampa sulla traversa, ma sulla ribattuta é lesto Mazzarani a battere Gabriel con un lob di testa. L'1 a 0, peró, dura pochissimo. Per la precisione quattro minuti. Al 60' infatti, dopo un rigore concesso per un ingenuo fallo di Micai su Melchiorri, Vido trova dagli undici metri la rete del meritato pareggio. Per farsi perdonare il portiere granata ci mette piú di una pezza nei minuti succesivi. Al 66' devia in angolo la conclusione ravvicinata del neo entrato Kouan che chiude l'ennesimo contropiede di giornata, al 70' invece si oppone allo stesso modo su quella di Mustacchio. Ma proprio come accaduto in precedenza, anche questa volta dopo la paura ecco un nuovo gol della Salernitana. In attesa degli attaccanti, ci pensano ancora una volta i centrocampisti. Al 77' é il turno di Casasola, ma sul suo destro a fin di palo é decisivo l'errore di Gabriel. Il 2-1 spacca completamente in due la partita, mentre il Perugia é costretto a giocare gli ultimi minuti in dieci causa l'espulsione rimediata da Gyomber. Ma nonostante l'inferioritá numerica la squadra di Nesta non smette di crederci, all'84' é decisivo l'intervento in scivolata di Gigliotti per negare a Verre la rete del nuovo e definitivo pareggio. Ma dopo sei minuti di sofferenza la Salernitana puó finalmente esultare per una vittoria pesantissima in chiave classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA