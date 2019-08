Salernitana, Ventura dà spettacolo: tre gol al Pescara e Arechi in festa

di Enrico Vitolo

Divertente e gagliarda. Alla prima in campionato la nuova Salernitana di Ventura non poteva essere piú bella. Del resto dopo le prestazioni non esattamente esaltanti offerte nelle ultime amichevoli e in Coppa Italia, i granata erano obbligata a cambiare registro. E cosí é stato, 3-1 contro il Pescara e primi tre punti conquistati. Allo stadio Arechi la Salernitana gioca un calcio convincente e divertente, fatto di grande intensitá ma soprattutto di un grande giropalla. La pressione nella metá campo del Pescara è praticamente costante, sin dai primissimi minuti. Tra l'8' e il 15' Akpa Akpro prova a mettere subito anche la ciliegina sulla torta, ma alla prima occasione colpisce la parte alta della traversa con un lob di testa e alla seconda deve fare invece i conti con la risposta di Fiorillo sul suo tiro dai venti metri. Lo stesso numero uno ospite al 18' deve opporsi, questa volta di coscia, anche sulla conclusione dalla distanza di Kiyine. Ma al quarto tentativo (36') ecco il gol del vantaggio: cross di Jaroszynski dalla trequarti di sinistra, Jallow la sfiora quanto basta per complicare ancora di piú i piani di Fiorillo che questa volta non puó nulla. Cosí come al 47' sulla punizione di Firenze, ma é nuovamente la traversa a salvare il Pescara.



Quando non sono i legni a metterci una pezza, ci pensa sempre il portiere degli abruzzesi. Anche al 48' é costretto nuovamente agli straordinari per evitare il raddoppio granata, schema su punizione di Kiyine per Giannetti che sfiora il gol di testa. Ma se non segni, la beffa puó essere inevitabilmente dietro l'angolo. Ed infatti al 54' ecco il pari (a sorpresa) del Pescara: punizione di Memushaj per Campagnaro che di testa sorprende tutti. Un gol che per qualche minuto stordisce la Salernitana, dopodiché spazio alla reazione. Al 61' Giannetti deve solo appoggiarla in porta con precisione ed invece smorza con il corpo il suo colpo di testa, sessanta secondi piú tardi ottima azione personale di Kiyine ma il tiro non inquadra neppure la porta. La ricerca del nuovo vantaggio continua, anche se la stanchezza si fa sentire. Ma la Salernitana non perde la luciditá e riesce sempre a costruire qualcosa di pericoloso attraverso un gioco corale. Anzi, piú di qualcosa. Dopo il tiro a giro di Kiyine al 77' che sfiora il palo e che inizia a far perdere le speranze ai novemila dell'Arechi, ci pensa la nuova coppia gol Jallow-Giannetti a far esplodere nuovamente lo stadio. Al 78', dopo il miracolo di Fiorillo su Maistro, il gambiano interviene sulla respinta e di destro riporta meritatamente in vantaggio la Salernitana. Una vittoria che all'82' Giannetti mette al sicuro con un bolide di destro da fuori area che finisce sotto all'incrocio. Meglio di cosí non poteva iniziare la stagione, ma da sabato prossimo servirá subito la prima conferma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA