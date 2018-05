Salernitana: piace il portiere Perilli e il Sassuolo punta Sprocati

di Enrico Vitolo

Se l’addio di Radunovic e Adamonis sembra scontato, i due rientreranno rispettivamente in casa Atalanta e in casa Lazio, inizia ad essere altrettanto scontato anche l’arrivo di Simone Perilli. La trattativa non è ancora arrivata al punto della conclusione, ma la Salernitana sta spingendo e non poco per mettere sotto contratto l’attuale numero uno del Pordenone (classe 1995) che è legato ai friulani per altri due anni. Vicinissimo all’acquisto, ma potrebbe poi essere girato in prestito in Lega Pro, anche Emilio Volpicelli attaccante del Francavilla in Sinni che nell’ultima stagione di serie D ha totalizzato 29 gol e 8 assist. Ma Fabiani è a lavoro anche per le operazioni in uscita. Diverse sono le richieste che stanno arrivando per Mattia Sprocati, l’Empoli insiste per portare a termine la trattativa nel giro di poco tempo ma intanto forte è anche il pressing del Sassuolo.

