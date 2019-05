I calciatori della Salernitana: «Perplessità sui playout»

«All'esito dell'incontro tenutosi oggi con il rappresentante dell'Assocalciatori Danilo Coppola, abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità circa la disputa dei playout». È quanto affermano in una nota i calciatori della Salernitana, squadra di serie B che, dopo la decisione della Corte Federale d'Appello sul ricorso Palermo, dovrà disputare il doppio spareggio con il Venezia. «A tale proposito abbiamo chiesto al rappresentante Aic di valutare a livello di sigla sindacale tutta la complessa vicenda. Nell'occasione - concludono i calciatori - abbiamo manifestato ai colleghi del Venezia tutta la nostra solidarietà e nelle more in cui l'Aic decidesse di indire uno sciopero al fine di ottenere l'annullamento dei playout noi lo sosterremo com'è giusto che sia altrimenti siamo pronti a scendere in campo nelle date stabilite dalla Lega ovvero il 5 e il 9 giugno prossimi». I giocatori della Salernitana si sono anche collegati in videoconferenza con i colleghi-avversari del Venezia, riunitisi a loro volta a Mestre con la presenza del presidente dell'Aic, Damiano Tommasi. Con la decisione di ieri della Lega di B di disputare i playout «si denota una mancanza di rispetto nei confronti dei calciatori, degli allenatori e di tutti quelli che vanno in campo - commenta il vicepresidente dell'Aic, Umberto Calcagno -. La Lega di B non ha fatto nulla di illegittimo ma - prosegue - lo spareggio non si potrà svolgere in condizioni normali ci sono problemi evidenti ad organizzare una doppia sfida a campionato concluso e a bocce ferme». L'ipotesi dello sciopero, al momento, sembra lontana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA