Salernitana-Sambenedettese: poker granata, in gol Giannetti

di Enrico Vitolo

Fa due su due la Salernitana. Dopo la buona prova offerta contro la Rappresentativa Sele-Tanagro, la squadra di Ventura seppur a tratti concede comunque il bis contro la più quotata Sambenedettese. A San Gregorio Magno i granata, scesi nuovamente in campo con il 3-5-2, si impongono per 4-1 contro la compagine di Lega Pro allenata da Montero, ancora una volta grande protagonista Niccolò Giannetti che al 40' del primo tempo sblocca l'amichevole. Al 19' della ripresa, poi, raddoppio firmato da Kiyine su calcio di rigore, giusto tre minuti e l'autorete di Pucino riapre la partita. Ma per poco. Perchè prima al 34' Odjer ridà il doppio vantaggio alla Salernitana, poi al 44' Cicerelli chiude definitivamente l'incontro. Assenti causa infortunio Firenze e Karo che, quasi certamente, salteranno anche l'amichevole di domani in programma contro l'Equipe Campania sempre a San Gregorio Magno.



SALERNITANA (3-5-2). Micai (25′ st Vannucchi); Pucino (25′ sta Kalombo), Billong (25′ st Migliorini), Carrillo (25′ st Gigliotti); Lombardi (25′ st Cicerelli), Akpa Akpro (25′ st Odjer), Di Tacchio (25′ st Morrone), Maistro (25′ st Castiglia), Kiyine (25′ st Lopez); Jallow (25′ Calaiò), Giannetti (25′ st Djuric). A disp: Russo, Orlando, Marino. All. Ventura.

