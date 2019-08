Salernitana: prende quota la pista Kastanos

di Enrico Vitolo

Dopo la vittoria in Coppa Italia di domenica sera contro il Catanzaro, Gian Piero Ventura ha mandato un nuovo messaggio a tutti “mancano ancora due pedine per completare l’organico”. Una di queste è quella del playmaker, un giocatore che possa alternarsi con Di Tacchio e che soprattutto abbia caratteristiche differenti dall’attuale capitano granata. Dopo aver sondato il terreno per Valdifiori e Gustafson, piste che restano ancora aperte, la Salernitana sta lavorando anche e soprattutto per Grigoris Kastanos. Il cipriota di proprietà della Juventus nella scorsa stagione si è messo in mostra con la formazione Under 23 impegnata nel campionato Primavera ed ha debutto anche in prima squadra in occasione della trasferta di Ferrara. Sul playmaker bianconero, però, la concorrenza è vasta, non solo in Italia ma anche all’estero. Intanto Ventura attende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA